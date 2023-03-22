شكرا لقرائتكم خبر تهيئة المساجد والجوامع والمواقيت لخدمة المصلين والمعتمرين في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لأداء المهمة المنوطة بها على الوجه الأكمل، أعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كافة قطاعاتها لاستقبال رمضان المبارك بمختلف مناطق المملكة، حيث جهزت المساجد والجوامع وصيانة المكيفات والأجهزة الصوتية وكذلك دورات المياه، حتى يتمكن المصلون من أداء العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة، وكذلك تنفيذ عدد كبير من البرامج الدعوية والعلمية، وتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في 60 دولة حول العالم. فيما هيأت المواقيت ومساجدها بكافة المستلزمات التي تضمن اكتمال الخدمات باستقبال المعتمرين. وأوضحت الوزارة أنها أكملت كافة التجهيزات لتنفيذ البرامج الخاصة بالوزارة خارج المملكة، والتي تضمنت برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، حيث تم تخصيص مبلغ 5 ملايين ريال لتنفيذ المشروع في 40 دولة، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور حيث رفع المخصص المعتمد للمشروع من 200 طن إلى 500 طن لتوزيعها على 60 دولة، إضافة لبرنامج الإمامة في الخارج حيث بلغ عدد الدول المستفيدة من البرنامج 18 دولة، وجرى إيفاد 54 إماما بناء على الطلبات التي وردت من الدول التي سينفذ فيها البرنامج بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج.

كانت هذه تفاصيل خبر تهيئة المساجد والجوامع والمواقيت لخدمة المصلين والمعتمرين في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.