كيف تكسب المال الحقيقي على الإنترنت

محمد بن مسعود - الدمام - هل من الممكن ربح أموال حقيقية من الإنترنت؟ ألا نعرف جميعًا هذا الشخص الذي يكسب المال عبر الإنترنت من أنشطة مختلفة ، مثل العمل والبيع واللعب والاستثمار وما إلى ذلك ؛ صحيح؟ في بعض الأحيان نفهم ما يفعلونه. في بعض الأحيان لا نفهم ذلك! لا يمكن أن يكون كسب المال أمرًا سهلاً! ومع ذلك ، فالأمر أصبح متاح للجميع الآن. العالم يتغير من حولنا، وأصبح الإنترنت الآن سوقًا دوليًا عالميًا متاح للجميع ، مما يعني فرصة للجميع.

نشعر بالحماس عندما نرى موقع مثل روليت اون لاين على سبيل المثال. نرى عالم آخر لم نكن نعلم عنه شيء من قبل! عشرات الآلاف من الأرباح كل يوم لمئات اللاعبين من كل بلاد العالم. بهذه البساطة؟ من لعب الروليت؟ نعم! طبعًا احتاجوا بعض من الوقت لتعلم أسرار اللعبة. لكن الأمر فعلًا بهذه البساطة. والأجمل، أنه متاح للجميع!

حسنًا، أهم خطوة تميز النجاح هي استخدام الحماس. يقرأ الملايين هذه المقالة في الوقت الحالي، وقد يجد معظمهم اهتمامًا وإثارة في تجربة الطرق التي نناقشها لكسب أموال حقيقية من الإنترنت والمنزل. لكن فقط أولئك الذين يستغلون هذا الحماس في خطة مجدية سينتقلون إلى المستوى التالي!

لماذا نخطط لشيء لا نعرفه إذا كنا سنستمر أم لا؟ هذا سؤال رائع يستحق إجابة أفضل. هل يمكننا الطهي باستخدام عود الثقاب؟ لا، لا نستطيع. لكن يمكننا استخدام عود الثقاب لإشعال الفرن للطهي. والحماس عود ثقاب. إذا لم نستخدمه لخدمة غرضنا بسرعة قبل أن ينتهي ، فأنت تعرف الباقي.

الخطة تساعدك على التنبؤ بأدائك وتقييمه. التخطيط موضوع يطول شرحه، ولسنا هنا لمناقشته اليوم. ولكن هناك شيء مهم يجب مراعاته. في الوقت الحاضر، تسمح لنا أفضل الخطط بمراحل التنفيذ والتخطيط المتوازية، لكسب أموال حقيقية عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن. بشكل أبسط، لا يصح أن ننشغل فقط بالتخطيط دون البدء فعليًا في ممارسة النشاط لكثير من الأسباب.أهمها هو الاستفادة من واقعية التجربة في تخطيط التطويرات بدلًا من الاستمرار في التنبؤ!

ما الذي يجب مراعاته أيضًا في خطتك؟ النفس الطويل! كل شيء يدور حول استخدام مواردك بكفاءة لكسب المال عبر الإنترنت. نعم ، وقتك ، أموالك ، جوّالك ، حاسوبك الشخصي ، إلخ. انظر؟ أنت الآن تحدد أصولك و مواردك و جدولك الزمني. وهذا هو الهدف من التخطيط. أنت تعرف خطواتك. تتنبأ بها، وتقيم النتائج بناء على هذه الخطط لتطوير مستواك وتحقيق المزيد من الارباح من الانترنت في مختلف النشاطات والأعمال.

بالتأكيد نعرف كلنا الآن معنى ومفهوم الرياضة الالكترونية. أصبحت الألعاب المشهورة صناعات ضخمة جدًا بمليارات الدولارات. كما أن بعض الألعاب الآن تتعدى جوائز البطولات فيها عشرات الملايين من الدولارات. ودائمًا ما تكون الألعاب على الإنترنت فرصة متاحة لكل الناس للاحتراف وكسب الأموال الحقيقية من الإنترنت. ويكمن السر في اختيار اللعبة المناسبة لك.

ربح المال من الكازينو يعتبر من أسهل الطرق بسبب طبيعة الألعاب نفسها. هي ألعاب موجودة منذ مئات السنين! بغض النظر الآن على أن هذا دليل قاطع على أنها ألعاب جميلة وممتعة، يوجد معلومات كثيرة متاحة بسبب كل ذلك الوقت ويمكن لأي شخص تعلم كل شيء عن تلك الألعاب وعن أسرارها في وقت قصير جدًا.

يمكن التفكير في أكثر من خطة عملية ممكنة لربح الأموال الحقيقية من كازينو على الإنترنت. على كل حال، معظم المواقع تقدم ما يسمى بالبونص الترحيبي أو هدايا اللاعبين الجدد. وهي هدايا نقدية يتم توزيعها تقريبًا يوميًا لكل اللاعبين الجدد الذين يريدون تجربة الألعاب قبل الانشغال بتعلمها أو إيداع الأموال الحقيقي لبداية اللعب. ويمكن دائمًا استغلال هذه الهدايا في تفحص كل شيء حول اللعبة قبل بداية تعلمها أو الانشغال بها.

في عالم الالعاب، يوجد من خسر اللعبة طالما هناك من كسب، أليس كذلك؟ كيف يمكن أن تكون الألعاب الإلكترونية فرصة للجميع بينما هناك مكسب وهناك خسارة؟ هذا سؤال آخر رائع، ويستحق اجابة رائعة. لو اخترت هذا الطريق بالفعل سوف تتعلم قريبًا أن هذا الطريق مكون من خسائر كثيرة جدًا ضئيلة يتوسطها مكاسب كبيرة جدًا. ولو نظرنا للأمر من منظور الأعمال يمكن بالتأكيد اعتبار تلك الخسائر مصاريف للحصول على تلك المكاسب.

هل يوجد أي أرباح دون مصروفات؟ لا يمكن أبدًا. وأي شخص لديه خبرة ضئيلة جدًا في الأعمال يعلم جيدًا قاعدة اسمها لابد أن يسبق المصروف الإيراد. تمامًا كما تصرف الشركات في التسويق، ولاعب الكرة في التدريب، وصاحب المحل في الإيجار وشراء البضاعة، إلخ. يستثمر لاعب الألعاب الإلكترونية وقته وبعض من المصروفات من أجل الحصول على مكاسب كبيرة تغطي كل تلك المصروفات وأيضًا توفر له هامش الربح المطلوب. وتتمثل هذه المصروفات في الوقت المبذول في تعلم اللعبة، استخدام الهاتف/الحاسب، تحمل خسائر الألعاب، إلخ. وبالتالي لا تمنع ابدًا الخسائر وجود الفرصة! بالعكس! طالما هناك خسائر، هناك مكاسب!

قد تتسائل الآن عزيزي القارئ، وهل يحقق أصحاب الألعاب/المواقع مكاسب أيضًا؟ هل يمكن أن تدخل السينما أو المطعم دون مقابل؟ بالتأكيد لا. أنت تدفع مقابل الطعام والضيافة. أليس كذلك؟ نفس الأمر ينطبق على مواقع الألعاب الالكترونية. أنت تدفع مقابل خدمة يقدمها لك الموقع. ليس طعامًا ولا شرابًا، بل فرصة حقيقية لربح الآف الدولارات!