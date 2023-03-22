سلامة الغذاء
اعتمدت الأمانات خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان، من خلال تكثيف الرقابة وحملات التفتيش الميداني على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية التي يزيد عليها الإقبال خلال شهر الصوم، لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.
كما كثفت الأمانات حملاتها التي تستهدف جميع المحال الصحية والغذائية ومحال بيع الأسماك، والملاحم ومحال بيع الدواجن ومحال بيع التمور والحلويات والمكسرات ومحال بيع الخضار والألبان ومنتجاتها والعصائر بأنواعها وأماكن تخزين المواد الغذائية بالمنشآت والتأكد من التزامها بفترة صلاحية المنتجات الغذائية واشتراطات النقل والتخزين.
اشتراطات صحية
شملت أعمال الرقابة الميدانية النظافة العامة بهدف التأكد من تطبيق كافة المنشآت للاشتراطات الصحية والبلدية، مع تكثيف فترات العمل للمحافظة على النظافة العامة، والوقاية من المخلفات، ونظافة دورات المياه في المرافق والأسواق ومحيطها، وصيانة المواقع الترفيهية والحيوية.
وتعمل الأمانات مع شركائها على تنظيم عدد من الفعاليات الرمضانية الخاصة بالأسر المنتجة وعربات الأطعمة المتنقلة والمهرجانات الرمضانية والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، مع تنشيط أدوار الفرق التطوعية خاصة في المتنزهات والأماكن العامة، فضلا عن الإسهام في التوعية والإرشاد وتقديم الدعم والمساندة أثناء شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر محاصرة الباعة الجائلين في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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