محاصرة الباعة الجائلين في رمضان

شددت أمانات المناطق متابعتها الدورية لمكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية الثابتة والمتنقلة التي يتم من خلالها بيع وتداول المواد الغذائية والفواكه والمشروبات الرمضانية، كما عززت من برامج مراقبة الأسواق وضبط بسطات المأكولات والمشروبات الرمضانية، إضافة إلى الرقابة المكثفة لمنع الباعة الجائلين المخالفين على الطرق والأماكن غير المخصصة من البيع، واقتصار البسطات على البائعين المرخص لهم.

سلامة الغذاء

اعتمدت الأمانات خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان، من خلال تكثيف الرقابة وحملات التفتيش الميداني على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية التي يزيد عليها الإقبال خلال شهر الصوم، لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.

كما كثفت الأمانات حملاتها التي تستهدف جميع المحال الصحية والغذائية ومحال بيع الأسماك، والملاحم ومحال بيع الدواجن ومحال بيع التمور والحلويات والمكسرات ومحال بيع الخضار والألبان ومنتجاتها والعصائر بأنواعها وأماكن تخزين المواد الغذائية بالمنشآت والتأكد من التزامها بفترة صلاحية المنتجات الغذائية واشتراطات النقل والتخزين.

اشتراطات صحية

شملت أعمال الرقابة الميدانية النظافة العامة بهدف التأكد من تطبيق كافة المنشآت للاشتراطات الصحية والبلدية، مع تكثيف فترات العمل للمحافظة على النظافة العامة، والوقاية من المخلفات، ونظافة دورات المياه في المرافق والأسواق ومحيطها، وصيانة المواقع الترفيهية والحيوية.

وتعمل الأمانات مع شركائها على تنظيم عدد من الفعاليات الرمضانية الخاصة بالأسر المنتجة وعربات الأطعمة المتنقلة والمهرجانات الرمضانية والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، مع تنشيط أدوار الفرق التطوعية خاصة في المتنزهات والأماكن العامة، فضلا عن الإسهام في التوعية والإرشاد وتقديم الدعم والمساندة أثناء شهر رمضان المبارك.