11 ممارسة حديثة لـ120 حيازة زراعية

وقعت جمعية النخلة التعاونية في الأحساء، ومثلها رئيس مجلس إدارتها، وليد العفالق، مذكرة تفاهم مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، ومثله مدير عام المكتب، المهندس إبراهيم الخليل؛ وهى مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة «البرنامج الإرشادي التدريبي والممارسات الزراعية السليمة والحديثة للنخيل بمزارع نخيل الأحساء».

وأشار مسؤولون في المبادرة لـ«دوت الخليج»، إلى أن برنامج المبادرة يهدف لتحسين جودة التمور، وتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية السليمة، وأن الفئة المستهدفة 120 مزرعة من ذوي الحيازات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بواقع 30 حيازة زراعية في قطاعات الواحة الزراعية الـ4، ويشتمل البرنامج على اختيار 5 نخلات من كل مزرعة من المزارع التي وقع عليها الاختيار بإجمالي 600 نخلة، وعمل دورة تعريفية بالمبادرة وأهدافها وشرح الأعمال الميدانية، والإشراف والمتابعة من قبل مهندسين وفنيين مختصين بالعمليات الزراعية، وعمل زيارات ميدانية للمزارع من بداية الموسم وحتى موسم الحصاد، ومدة البرنامج من بداية الموسم الزراعي للنخيل «التلقيح» حتى موسم جني التمور في شهر ديسمبر، وسط توقعات الحصول على تمور ذات جودة عالية جدًا.

بدورهم، أشاد مزارعون وملاك مزارع في واحة الأحساء بفكرة المبادرة في دعم زراعة أشجار النخيل، وإنتاج تمور بجودة عالية، داعين المسؤولين في المبادرة إلى التوسع في أعداد الحيازات الزراعية الصغيرة، مبينين أن المبادرة ستسهم في حث صغار المزارعين على الاهتمام بزراعاتهم، والتوجه إلى إنتاج ثمار عالية الجودة، وتوفير إيراد مالي إضافي لملاك هذه الحيازات.