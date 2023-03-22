برامج من تراحم لرعاية النزلاء وأسرهم

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمنطقة عسير، مؤتمرًا صحفيًا على مسرح الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وذلك بمناسبة انطلاق أعمال اللجنة بمجلس إدارتها وفريق عملها الجديد، تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا منها بضرورة الوصول إلى كافة شرائح المجتمع بالمنطقة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة تراحم عسير، العقيد محمد بن عبدالرحمن الأحمري، أن اللجنة أنشئت بقرار مجلس الوزراء منذ عام 1422، حيث مرت بالعديد من المراحل بالمنطقة، إلى أن تم إعادة تشكيل مجلس إدارتها، وانطلاق خطتها الإستراتيجية التي ترتكز بالمقام الأول على خدمة السجين وأهله، وتقديم جميع سبل العون لهم.

من جانبه أشار المدير التنفيذي للجنة، المهندس سعيد بن ظافر الأحمري، إلى رؤية وأهداف ورسالة تراحم، والتي تهتم في المشاركة في تطوير البرامج داخل السجون، واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء وأسرهم، مع اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية المفرج عنهم بما يحول دون عودتهم إلى الجريمة، كما استعرض العديد من الخدمات التي تقدمها اللجنة بشكل تفصيلي.

مؤكدًا أهمية خدمة المستفيدين وضرورة إيصال الخدمة لهم بكل يسر وسهولة وتنفيذ التوجهات وإستراتيجية تراحم الجديدة، لافتًا إلى أن اللجنة سيكون لها دور كبير بالمنطقة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع على مستوى المنطقة، والتي ستعود بالفائدة -بمشيئة الله- على اللجنة وكافة مستفيديها.