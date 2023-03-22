قبول إلكتروني موحد

واستعرض الاجتماع تجارب الجامعات في تطوير آليات ومعايير القبول خلال القبول للعام الماضي، إضافة إلى مناقشة الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي القادم 1445، وتشكيل اللجان الفرعية العاملة في بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات وتطويرهما بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واستعراض تجارب الجامعات والكليات التقنية في تطوير آليات وإجراءات ومعايير القبول خلال فترة القبول للعام الماضي.
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