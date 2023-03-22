قبول إلكتروني موحد

عُقد في جامعة الملك سعود الاجتماع الأول للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي، وبحضور عمداء شؤون القبول والتسجيل.

واستعرض الاجتماع تجارب الجامعات في تطوير آليات ومعايير القبول خلال القبول للعام الماضي، إضافة إلى مناقشة الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي القادم 1445، وتشكيل اللجان الفرعية العاملة في بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات وتطويرهما بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واستعراض تجارب الجامعات والكليات التقنية في تطوير آليات وإجراءات ومعايير القبول خلال فترة القبول للعام الماضي.