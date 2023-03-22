ورشة للمهارات الوطنية

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ورشة العمل الثانية لمبادرات المهارات الوطنية، وذلك بالشراكة والتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وتقديم البرنامج الوطني في البحث والابتكار في مهارات المستقبل، بالإضافة إلى إطار المهارات الوطني.

وهدفت الورشة إلى التعريف بالمخرجات الرئيسة لمبادرتي «البحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل»، و«الإطار الوطني للمهارات»، وتحقيق التكاملية مع أصحاب المصلحة من جميع الجهات من القطاع العام والخاص، إضافة إلى الخروج بآليات وتوصيات مشتركة للتفعيل الأمثل لمخرجات هاتين المبادرتين.

وناقشت الورشة عدة محاور تركز على أبرز التحولات العالمية ومستقبل سوق العمل والمهارات المطلوبة، كما استعرضت الإستراتيجية الوطنية لاستشراف مهارات المستقبل وابتكارات التعلم مدى الحياة، وألقت نظرة على المخرج الأولي لإطار المهارات الوطني وآليات ربطه بقطاع التعليم وسوق العمل.