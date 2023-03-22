- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
محاصرة الباعة الجائلين في رمضان
شددت أمانات المناطق متابعتها الدورية لمكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية الثابتة والمتنقلة التي يتم من...
مسجد عائشة بلا محطة مجهزة ولا سلالم كهربائية
يعاني زوار مسجد عائشة بمكة المكرمة من عدم وجود محطة نقل مجهزة للوقوف بداخلها أسوة بالمحطات الكائنة في أحياء مكة المكرمة، فيما...
98 محطة للنقل العام بالمدينة في رمضان
حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع «حافلات المدينة» خلال شهر رمضان، عبر 5 مسارات تغطي المدينة...
36 ألف تصريح للصلاة في الروضة الشريفة
هيأت وكالة شؤون المسجد النبوي كافة خدماتها لاستقبال المصلين والزائرين على مدار 24 ساعة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لعموم المسجد...
11 ممارسة حديثة لـ120 حيازة زراعية
وقعت جمعية النخلة التعاونية في الأحساء، ومثلها رئيس مجلس إدارتها، وليد العفالق، مذكرة تفاهم مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة...
برامج من تراحم لرعاية النزلاء وأسرهم
عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمنطقة عسير، مؤتمرًا صحفيًا على مسرح الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وذلك...
8 مخالفين لنظام البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (27) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم...
كانت هذه تفاصيل خبر الملك مغردا: نسأل الله أن يجعل رمضان شهر خير وسلام لشعبنا وأمتنا وشعوب العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.