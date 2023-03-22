اخبار السعوديه

الملك مغردا: نسأل الله أن يجعل رمضان شهر خير وسلام لشعبنا وأمتنا وشعوب العالم

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محاصرة الباعة الجائلين في رمضان

شددت أمانات المناطق متابعتها الدورية لمكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية الثابتة والمتنقلة التي يتم من...

6e73450bef.jpgأبها: دوت الخليج
9a22633e0a.jpg30 شعبان 1444 هـ

مسجد عائشة بلا محطة مجهزة ولا سلالم كهربائية

يعاني زوار مسجد عائشة بمكة المكرمة من عدم وجود محطة نقل مجهزة للوقوف بداخلها أسوة بالمحطات الكائنة في أحياء مكة المكرمة، فيما...

icon-byline.pngمكة المكرمة: أحمد الجهني
icon-clock.png30 شعبان 1444 هـ

98 محطة للنقل العام بالمدينة في رمضان

حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع «حافلات المدينة» خلال شهر رمضان، عبر 5 مسارات تغطي المدينة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png30 شعبان 1444 هـ

36 ألف تصريح للصلاة في الروضة الشريفة

هيأت وكالة شؤون المسجد النبوي كافة خدماتها لاستقبال المصلين والزائرين على مدار 24 ساعة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لعموم المسجد...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png30 شعبان 1444 هـ

11 ممارسة حديثة لـ120 حيازة زراعية

وقعت جمعية النخلة التعاونية في الأحساء، ومثلها رئيس مجلس إدارتها، وليد العفالق، مذكرة تفاهم مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png30 شعبان 1444 هـ

برامج من تراحم لرعاية النزلاء وأسرهم

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمنطقة عسير، مؤتمرًا صحفيًا على مسرح الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وذلك...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png30 شعبان 1444 هـ

8 مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (27) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png30 شعبان 1444 هـ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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