محاصرة الباعة الجائلين في رمضان شددت أمانات المناطق متابعتها الدورية لمكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية الثابتة والمتنقلة التي يتم من... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ مسجد عائشة بلا محطة مجهزة ولا سلالم كهربائية يعاني زوار مسجد عائشة بمكة المكرمة من عدم وجود محطة نقل مجهزة للوقوف بداخلها أسوة بالمحطات الكائنة في أحياء مكة المكرمة، فيما... مكة المكرمة: أحمد الجهني مكة المكرمة: أحمد الجهني 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ 98 محطة للنقل العام بالمدينة في رمضان حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع «حافلات المدينة» خلال شهر رمضان، عبر 5 مسارات تغطي المدينة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ 36 ألف تصريح للصلاة في الروضة الشريفة هيأت وكالة شؤون المسجد النبوي كافة خدماتها لاستقبال المصلين والزائرين على مدار 24 ساعة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لعموم المسجد... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ 11 ممارسة حديثة لـ120 حيازة زراعية وقعت جمعية النخلة التعاونية في الأحساء، ومثلها رئيس مجلس إدارتها، وليد العفالق، مذكرة تفاهم مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ برامج من تراحم لرعاية النزلاء وأسرهم عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمنطقة عسير، مؤتمرًا صحفيًا على مسرح الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وذلك... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ 8 مخالفين لنظام البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (27) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الملك مغردا: نسأل الله أن يجعل رمضان شهر خير وسلام لشعبنا وأمتنا وشعوب العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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