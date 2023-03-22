

جدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

تزيَّنت شوارع محافظة جدة بالأهلة والفوانيس ابتهاجًا باستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، لتصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية الشهر الفضيل الذي تنهض فيه الأنفس للتقرب إلى الله - عزَّ وجلَّ- ونيل رضوانه.

ويلفت نظر الداخل لجدة، انتشار الزينة الرمضانية على المنازل والشوارع، حيث تتزين شوارع وميادين المحافظة بالفوانيس الرمضانية المُضيئة، وبحبال الزّينة واللافتات؛ تعبيرًا عن الابتهاج بقدوم الشهر الكريم في ظل الأجواء المناخية اللطيفة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.

// انتهى //

22:58ت م

0264





كانت هذه تفاصيل خبر رمضان / شوارع جدة تتزيَّنَ بالأهلة والفوانيس ابتهاجًا باستقبال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.