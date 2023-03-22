السعودية اليوم / سمو وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (102) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، حفل تخريج الدفعة (102) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، في مقر الكلية بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان.

وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة عبّر فيها عن ترحيبه بسمو وزير الدفاع، ورعايته حفل تخريج الدفعة (102) من طلبة الكلية، موضحًا بأن الخريجين فخورون بما أنجزوه، بعد أن أمضوا في الكلية أكثر من ثلاثة أعوام من الدراسة والتدريب والتأهيل، انتظموا خلالها في عدد من المسارات والبرامج الدراسية، التي دُمج فيها التعليم الأكاديمي، والتدريب التخصصي، والإعداد المعنوي، لبناء شخصية عسكرية محترفة، في مختلف التخصصات التي تحتاجها القوات الجوية، وأصبحوا جاهزين لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

تلا ذلك، كلمة الخريجين، ألقاها الخريج فراج بن عماش الحربي، ثمّن فيها رعاية سموِّ وزير الدفاع لحفل تخريج طلبة الكلية، مشيدًا بما وفرته الكلية من وسائل وإمكانات وفق أرقى التقنيات وأحدثها، مقدمًا شكرهم لقادة الكلية ومعلميها ومدربيها الذين كانوا نعم الموجه والقدوة لهم.

إثر ذلك، ردد الخريجون نشيد الكلية، ثم أدوا القَسَمَ، وأُعلنت النتائج، وكرّم سمو وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتَسلَّم سموه بهذه المناسبة هديتين تذكاريتين من سمو قائد القوات الجوية، ومن قائد الكلية. بعد ذلك، عُزف السلام الملكي، والتُقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.

حضر الحفل، معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول

// انتهى//

22:57ت م

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الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، حفل تخريج الدفعة (102) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، في مقر الكلية بالرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان.وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة عبّر فيها عن ترحيبه بسمو وزير الدفاع، ورعايته حفل تخريج الدفعة (102) من طلبة الكلية، موضحًا بأن الخريجين فخورون بما أنجزوه، بعد أن أمضوا في الكلية أكثر من ثلاثة أعوام من الدراسة والتدريب والتأهيل، انتظموا خلالها في عدد من المسارات والبرامج الدراسية، التي دُمج فيها التعليم الأكاديمي، والتدريب التخصصي، والإعداد المعنوي، لبناء شخصية عسكرية محترفة، في مختلف التخصصات التي تحتاجها القوات الجوية، وأصبحوا جاهزين لخدمة الدين ثم الملك والوطن.تلا ذلك، كلمة الخريجين، ألقاها الخريج فراج بن عماش الحربي، ثمّن فيها رعاية سموِّ وزير الدفاع لحفل تخريج طلبة الكلية، مشيدًا بما وفرته الكلية من وسائل وإمكانات وفق أرقى التقنيات وأحدثها، مقدمًا شكرهم لقادة الكلية ومعلميها ومدربيها الذين كانوا نعم الموجه والقدوة لهم.إثر ذلك، ردد الخريجون نشيد الكلية، ثم أدوا القَسَمَ، وأُعلنت النتائج، وكرّم سمو وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتَسلَّم سموه بهذه المناسبة هديتين تذكاريتين من سمو قائد القوات الجوية، ومن قائد الكلية. بعد ذلك، عُزف السلام الملكي، والتُقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.حضر الحفل، معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ومعالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومعالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين، وأولياء أمور الخريجين.// انتهى//22:57ت م0263

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