

الرياض 30 شعبان 1444هـ الموافق 22 مارس 2023م واس

رفعَ معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي (سُبل) المهندس آنف بن أحمد أبانمي، التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود، ولسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال معاليه : "يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود، ولسيدي صاحبِ السموِّ الملكي الأمير

// انتهى //

22:25ت م

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الرياض 30 شعبان 1444هـ الموافق 22 مارس 2023م واسرفعَ معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي (سُبل) المهندس آنف بن أحمد أبانمي، التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود، ولسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال معاليه : "يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود، ولسيدي صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى - عزَّ وجلَّ- أن يديمَ على بلادنا وولاة أمرنا نعم الأمن والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع أعوامًا عديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية".// انتهى //22:25ت م0259

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان / رئيس مؤسسة البريد السعودي يهنِّئ القيادةَ الرشيدةَ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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