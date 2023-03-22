رمضان / نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي

الأمير

وقال المديفر : " يحل الشهر الفضيل ووطننا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يفخر بما تحقق من منجزات على جميع الأصعدة، وخاصةً في الحرمين الشريفين التي تشهد الاستمرار في بناء

المشاريع الكبرى، للمساهمة في تسهيل أداء المناسك على المعتمرين، وزاور قاصديها، وتقديم أفضل الخدمات لهم".

وعد معاليه الشهر الفضيل فرصة إلى المبادرة لفعل الخيرات، واستشعار النعم التي نحظى بها في هذا الوطن الغالي، داعيًا أن يديم على المملكة أمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة، وأن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال.

// انتهى //

22:24ت م

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الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكيالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال المديفر : " يحل الشهر الفضيل ووطننا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يفخر بما تحقق من منجزات على جميع الأصعدة، وخاصةً في الحرمين الشريفين التي تشهد الاستمرار في بناءالمشاريع الكبرى، للمساهمة في تسهيل أداء المناسك على المعتمرين، وزاور قاصديها، وتقديم أفضل الخدمات لهم".وعد معاليه الشهر الفضيل فرصة إلى المبادرة لفعل الخيرات، واستشعار النعم التي نحظى بها في هذا الوطن الغالي، داعيًا أن يديم على المملكة أمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة، وأن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //22:24ت م0258

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