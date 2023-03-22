رمضان / نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وبهذه المناسبة، سأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادته الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية وهم بصحة وعافية وينعمون برغد العيش، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.

ولفت معاليه، أن هذا الشهر الفضيل هو فرصة إلى المبادرة لفعل الخيرات، واستشعار النعم، داعيًا أن يديم على المملكة أمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة، وأن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال.

// انتهى //

22:23ت م

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الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، و الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وبهذه المناسبة، سأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادته الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية وهم بصحة وعافية وينعمون برغد العيش، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.ولفت معاليه، أن هذا الشهر الفضيل هو فرصة إلى المبادرة لفعل الخيرات، واستشعار النعم، داعيًا أن يديم على المملكة أمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة، وأن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //22:23ت م0255

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