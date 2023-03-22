رمضان / الرئيس العام لشؤون الحرمين يهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه انه مع قدوم شهر رمضان المبارك يشهد الحرمان الشريفان أبهى صور العناية الفائقة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، حيث سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الإمكانات البشرية والآلية لتسهيل أداء النسك والعبادات، وسط تكامل مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

22:22ت م

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مكة المكرمة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله -، وللشعب السعودي النبيل والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله تعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.وأكد معاليه انه مع قدوم شهر رمضان المبارك يشهد الحرمان الشريفان أبهى صور العناية الفائقة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، حيث سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الإمكانات البشرية والآلية لتسهيل أداء النسك والعبادات، وسط تكامل مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //22:22ت م0254

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