رمضان / وزير الصناعة والثروة المعدنية يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك



الرياض30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وبهذه المناسبة أكد الخريف، أن هذا الشهر الفضيل هو فرصة لاستشعار نعم الله علينا في هذا الوطن المبارك ومن أهمهما نعمة الأمن والأمان، وما تشهده بلادنا من نمو وتطور يندر وجوده في العالم، داعيًا معاليه أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.

وأضاف معاليه أن ما تقدمه القيادة الرشيدة من أعمال جليلة على مدار العام لخدمة الحرمين الشريفين هي ترجمة لما تحظى به الأماكن المقدسة من رعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهم الله- سائًلا الله أن يعينهما على ذلك وأن يجعلها في ميزان حسناتهما، وأن يمدّهما بالتوفيق والعون والسداد.

وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة الرشيدة لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدًا أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل في هذا الشهر الكريم من أجل توفير كافة المنتجات والخدمات التي تسهم في تلبية الاحتياج المحلي، وضمان وصول سلال الإمداد لمختلف الأسواق المحلية.

//انتهى //

22:22ت م

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الرياض30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وبهذه المناسبة أكد الخريف، أن هذا الشهر الفضيل هو فرصة لاستشعار نعم الله علينا في هذا الوطن المبارك ومن أهمهما نعمة الأمن والأمان، وما تشهده بلادنا من نمو وتطور يندر وجوده في العالم، داعيًا معاليه أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.وأضاف معاليه أن ما تقدمه القيادة الرشيدة من أعمال جليلة على مدار العام لخدمة الحرمين الشريفين هي ترجمة لما تحظى به الأماكن المقدسة من رعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهم الله- سائًلا الله أن يعينهما على ذلك وأن يجعلها في ميزان حسناتهما، وأن يمدّهما بالتوفيق والعون والسداد.وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة الرشيدة لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدًا أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل في هذا الشهر الكريم من أجل توفير كافة المنتجات والخدمات التي تسهم في تلبية الاحتياج المحلي، وضمان وصول سلال الإمداد لمختلف الأسواق المحلية.//انتهى //22:22ت م0253

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