السعودية اليوم / جنوح سفينة جزئياً في أدنبرة وإصابة نحو ثلاثين شخصاً



أدنبرة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أدت رياح عاتية في حوض جاف في ميناء أدنبره بإسكتلندا إلى جنوح سفينة بشكل جزئي اليوم؛ مما أسفر عن إصابة نحو ثلاثين شخصاً تم نقل 21 منهم إلى المستشفى، بحسب السلطات التي تحدثت عن "حادث كبير".

وقال مستشار البلدية آدم ماكفي: إن "خدمات الطوارئ استجابت لحادث كبير وقع في ليث دوكس، أزاحت الرياح العاتية السفينة عن قاعدتها".

من جهتها، أوضحت خدمات الإسعاف الإسكتلندية أن 21 شخصاً نقلوا إلى المستشفى، بينما تم علاج 12 آخرين في مكان الحادث.

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22:21ت م

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