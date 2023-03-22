السعودية اليوم / سموُّ نائبِ أميرِ منطقة مكة المكرمة يستقبلُ المديرَ العام للتعليم بجدة



جدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، المديرَ العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع.

وتسلَّم سموُّه تقريرًا عن المشاريع المدرسية التي تم إنجازها في محافظة جدة، وتتمثل في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وعددها 27 مشروعًا، بها 744 فصلاً، بطاقة استيعابية تبلغ 22320 طالبًا وطالبةً، إلى جانب المشاريع العاجلة وتمثل المرحلة الثانية، وبلغ عددها 36 مشروعًا، تحتوي على 1050 فصلًا، بطاقة استيعابية تبلغ 31500 طالبٍ وطالبةٍ.

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22:16ت م

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