شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق الاستثمارات العامة

وبيّنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أول/ الجودة والحوكمة.

– محلل أول سكرتارية (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)