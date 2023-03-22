شكرا لقرائتكم اكتمال الخدمات النسائية داخل المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قامت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، يرافقها عدد من القيادات النسائية، بجولة تفقديّة للوقوف على استعدادات الشؤون التطويرية النسائية لجاهزية المصليات، واكتمال الخدمات، والاطمئنان على سير العمل وفقًا للخطط المعتمدة.

تقديم كافة الخدمات

وأبانت بأن الجولات الميدانية تهدف إلى المتابعة المستمرة لكافة الأعمال والخدمات والمبادرات التي سيقدمها منسوبات الوكالات النسائية لقاصدات المسجد الحرام خلال الموسم المبارك، والرّامية إلى تجويدها والارتقاء بها لاستقبال الموسم، وتشجيعهنّ على احتساب الأجر والثواب واستشعار عظمة ما يقمن به من خدمات جليلة.

رسالة الحرمين

وأضافت الدكتورة العبود بأن جميع الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، في إيصال الرسالة العالمية للحرمين الشريفين.