رمضان / وزير الاقتصاد والتخطيط يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معاليه المولى -عز وجل-، أن يعيد شهر رمضان المبارك أعوامًا عديدة والمملكة تنعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة رعاها الله.

// انتهى //

21:22ت م

0220



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما وأيدهما الله -، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل معاليه المولى -عز وجل-، أن يعيد شهر رمضان المبارك أعوامًا عديدة والمملكة تنعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة رعاها الله.// انتهى //21:22ت م0220

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