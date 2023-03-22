رمضان / سمو نائب أمير القصيم يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



بريدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم خالص التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - والشعب السعودي العزيز بموفور الصحة والعزة والتمكين، وأن يديم على مملكتنا الغالية أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يتقبل سبحانه وتعالى من الجميع صيامهم وقيامهم.

// انتهى //

21:20ت م

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