رمضان / رئيس (سدايا) يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع معالي رئيس الهيئة

ونوه معاليه بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى المواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة الشهر الفضيل، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بمزيد من العون والتوفيق والسداد.

ودعا معاليه الله سبحانه وتعالى أن يُعيد هذا الشهر الفضيل أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يهله باليُمن والبركات ويوفق الجميع لصيامه وقيامه ويتقبل أعمالهم، ويجعله شهر خير ومغفرة، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات.

// انتهى //

21:20ت م

0218



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1444هـ.ونوه معاليه بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى المواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة الشهر الفضيل، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بمزيد من العون والتوفيق والسداد.ودعا معاليه الله سبحانه وتعالى أن يُعيد هذا الشهر الفضيل أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يهله باليُمن والبركات ويوفق الجميع لصيامه وقيامه ويتقبل أعمالهم، ويجعله شهر خير ومغفرة، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات.// انتهى //21:20ت م0218

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