رمضان / رئيسُ الديوان العام للمحاسبة يهنِّئ القيادةَ بحلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفعَ معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير

وسأل معاليه المولى -عزَّ وجلَّ- أن يديم على خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين موفورَ الصحة والعافية، وعلى هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

// انتهى //

21:20ت م

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الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفعَ معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل معاليه المولى -عزَّ وجلَّ- أن يديم على خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين موفورَ الصحة والعافية، وعلى هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.// انتهى //21:20ت م0217

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