غدا .. تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

وسيقام الحفل في تمام الساعة العاشرة في العاصمة الرياض بفندق الريتز كارلتون، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من أصحاب الأمراء والوزراء والعلماء وكبار المسؤولين في مختلف قطاعات الدولة، وعدد من السفراء ومديري الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمختلف مناطق المملكة.
وشارك في التصفيات النهائية 105 متسابقين ومتسابقات تأهلوا إلى هذه المرحلة من أصل أكثر من (3000) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة، حيث كان الفرع الأول هو فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير «رواية ودراية»، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، والثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد، والرابع: حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
فيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر رمضان المبارك بمدينة الرياض بفندق الريتز كارلتون في التوقيت ذاته، وتتجاوز قيمة الجوائز للمسابقة في دورتها الحالية أكثر من 3 ملايين ريال توزع على الفائزين والفائزات في فروع المسابقة الستة.
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