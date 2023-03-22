رمضان / سمو أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



حائل 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وسأل سموه المولى القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

19:46ت م

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حائل 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .وسأل سموه المولى القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله جلّ وعلا أن يوفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين.// انتهى //19:46ت م0175

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