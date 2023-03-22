رمضان / سمو أمير القصيم يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



بريدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة لخدمة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر الفضيل، سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة ، وأن يحفظ لنا قادتنا وولاة أمرنا ، وأن يرزقنا شكر نعمته ويعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًا ونصرًا وتمكينًا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ .

// انتهى //

19:44ت م

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بريدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .ونوه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة لخدمة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر الفضيل، سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة ، وأن يحفظ لنا قادتنا وولاة أمرنا ، وأن يرزقنا شكر نعمته ويعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًا ونصرًا وتمكينًا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ .// انتهى //19:44ت م0172

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