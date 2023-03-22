رمضان / سمو أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



تبوك 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموّه : "يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة - أيدها الله -".

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال: "يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لسموكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمد سموكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم ".

// انتهى //

19:41ت م

0170



تبوك 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال سموّه : "يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة - أيدها الله -".كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال: "يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لسموكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمد سموكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم ".// انتهى //19:41ت م0170

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