السعودية اليوم / سفير المملكة لدى موريتانيا يشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ وفهم المتون المحظرية



نواكشوط 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الموريتانية محمد بن عايد البلوي اليوم، في حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة من مسابقة جائزة "رئيس الجمهورية" لحفظ وفهم المتون المحظرية.

وتشمل موضوعات المسابقة التي رعاها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، جميع العلوم المحظرية في متونها الكبرى، في مجالات: "القرآن وعلومه، الفقه والأصول والقواعد، الحديث وعلومه والسيرة النبوية، اللغة العربية وعلومها، والمنطق والبيان".

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19:39ت م

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