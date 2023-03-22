رمضان / سمو أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك, سائلاً المولى عزوجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.

كما قدم سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه الله سبحانه أن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

// انتهى //

19:37ت م

0168



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك, سائلاً المولى عزوجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.كما قدم سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عزوجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.وسأل سموه الله سبحانه أن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //19:37ت م0168

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