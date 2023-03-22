رمضان / بطاقة إنتاجية تفوق مليوني عبوة.. مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يكمل جاهزيته لموسم رمضان



مكة المكرمة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, جاهزية المشروع لموسم رمضان المبارك بأكثر من (2.2) مليون عبوة لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم خلال الشهر الفضيل.

من جهتها أوضحت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي للمشروع عن ساعات العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك على فترتين من 12 ظهراً حتى 5:30 عصراً، ومن الساعة 9 مساءً حتى 2:30 فجراً طيلة أيام الأسبوع، كما أن سعر العبوات (٥.٥)ريالات شامل قيمة الضريبة المضافة.

وتأتي هذه الخدمات تحقيقاً لرسالة المشروع، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير ماء زمزم المبارك لزوار المدينتين المقدستين بطرق ميسرة وحضارية، وباستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية في مراحل تنقية المياه، منذ خروجها من البئر حتى وصولها إلى المصنع، ثم تعبئتها في عبوات صحية وآمنة بسعة خمسة لترات بطريقة آلية دون تدخل بشري؛ وذلك للحفاظ على جودة وسلامة المياه المباركة المقدمة لضيوف الرحمن.

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18:50ت م

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