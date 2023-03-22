السعودية اليوم / الأمم المتحدة تناشد المانحين لتوفير تمويل عاجل لأزمة اللاجئين الصوماليين



جنيف 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

ناشدت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المانحين لتوفير 116 مليون دولار أمريكي بشكل عاجل، لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الصوماليين معظمهم من النساء والأطفال الفارين إلى المنطقة الصومالية في إثيوبيا.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني على الأرض مروع ، حيث ينتشر سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة والأمهات، إضافة إلى تقارير مقلقة عن حالات إصابة بالحصبة.

وأكدت المديرة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقرن الأفريقي والشرق الأوسط كليمنتين سلامي أن الموارد أصبحت غير كافية، وتحتاج المفوضية إلى تمويل عاجل ومكثف لإيصال المساعدات وتلبية الاحتياجات المتزايدة، حيث ستساعد الأموال في توفير المأوى والغذاء ومواد الإغاثة والأدوية والرعاية الطبية لجميع الأسر، فضلاً عن القيام بإجراءات البحث عن المفقودين، وإنشاء مستوطنات للاجئين.

من جانبه قال المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في شرق أفريقيا مايكل دانفورد إن تدفق اللاجئين إلى منطقة نائية للغاية في إثيوبيا يحدث في أسوأ وقت ممكن، حيث تعاني المنطقة التي يتدفقون إليها بالفعل من أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاماً، داعياً إلى توفير التمويل لإنقاذ الأرواح.

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18:48ت م

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