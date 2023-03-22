رمضان / المتحف الوطني السعودي يعلن عن فعاليات وأوقات الزيارة خلال شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أعلن المتحف الوطني السعودي اليوم عن أوقات زيارات المتحف خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444هـ، والتي يستقبل من خلالها زوّاره على فترتين صباحية ومسائية على مدار الأسبوع، باستثناء يوم الأحد الذي سيكون فيه المتحف مغلقاً.

ويستقبل المتحف زوّاره خلال أيام السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 3 عصراً، وفي الفترة المسائية من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 1 صباحاً، ويوم الخميس ستكون الفترة الصباحية بذات الوقت، بينما المسائية فستكون من الساعة 10 مساءً إلى 2 صباحاً، أما يوم الجمعة فسيغلق المتحف في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية من 10 مساءً إلى 2 صباحاً.

ويستلهم المتحف أجواءه خلال شهر رمضان المبارك من روحانيته ومفاهيم التراث الإسلامي؛ مع تقديم المتحف لباقة من البرامج والأنشطة الثقافية الفنية المتنوعة، ومن أبرزها لقاء مع الكاتبة والروائية شذى القرشي بعنوان " الزمن الطبيعة والحب في ثنايا القصة القصيرة والرواية "، وتوقيع كتابها يوم الخميس 6 إبريل من الساعة 11- 12 مساءً، وذلك ضمن البرامج المصاحبة لمعرض فان كليف.

وينظم المتحف ورشتيّ عمل، ستتناول الأولى منها "تعليم الخط الديواني" التي ستُقدم يوم الجمعة 7 إبريل من الساعة 11 مساءً إلى 1منتصف الليل، بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية، أما الورشة الثانية فستقام يوم الجمعة 14 إبريل في نفس توقيت الورشة الأولى متناولةً "التذهيب" كحِرف تقليدية ذات قيمة عالية.

يذكر بأن المتحف الوطني السعودي يستضيف للمرة الأولى في المملكة، المعرض التراثي " فان كليف اند آربلز: الزمن، الطبيعة، الحب " الذي يسلّط الضوء على عالم المجوهرات الكلاسيكية الراقية الخاصة بالدار، متضمناً ما يزيد عن 280 قطعة إبداعية من المجوهرات والساعات والتحف الثمينة التي تعود إلى بدايات الدار عام 1906م، وأكثر من 90 وثيقة أرشيفية تم جمعها خصيصاً لهذه المناسبة.

ويعد المتحف الوطني أحد أبرز معالم مدينة الرياض، ويأخذ زواره في رحلة شيقة تتجاوز الزمان والمكان، وتقف على شواهد فنية وتاريخية من الأرض إلى القمر، ومن عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث، مع استعراض قطعٍ تراثية، وتماثيل، ومخطوطات، ومنحوتات لا مثيل لها، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تثري من تجارب الزوار.

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18:48ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.