السعودية اليوم / جامعة أم القرى تضع استراتيجية للأوقاف وفق أفضل الممارسات الوقفيَّة المحليَّة والدوليَّة



مكة المكرمة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رأس رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب الاجتماع الأوَّل للمجلس التَّأسيسي للنظارة على أوقاف الجامعة وكيفية تطوير آليتها من خلال إعداد استراتيجيَّة مقترحة لها وفقًا لأفضل الممارسات الوقفيَّة المحليَّة والدوليَّة.

واستعرض المجلس الدَّور المناط بالوقف في دعم ومساندة خطط الجامعة ومشاريعها في المجالات التَّعليميَّة والبحثيَّة والمجتمعيَّة، وما يترتب على ذلك من دور مأمول في المساهمة في تطوير وتجويد الخدمات الجامعيَّة، وتم تكليف عضو المجلس التَّأسيسي لأوقاف الجامعة الدكتور وهيب بن دخيل الله الحربي أمينًا عامًّا لأوقاف جامعة أمِّ القُرى.

ووافق المجلس على تدشين برامج ومشاريع الجامعة الوقفيَّة؛ وذلك بمشروع: "إسكان طلاب جامعة أمِّ القرى" لتستمر بعدها المشروعات الوقفية للجامعة وفق الاستراتيجية الجديدة.

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18:23ت م

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