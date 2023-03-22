السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يلتقي مدير المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة



الطائف 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه في مقر المحافظة اليوم, بالمدير العام لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ وزير بن قاسي العتيبي وفريق العمل المرافق له.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية بذل المزيد من الجهد لخدمة المعتمرين والمصلين وتهيئة المساجد بجميع الخدمات المؤهلة لأداء صلواتهم ونسكهم بيسر وسهولة

من جهته قدم المدير العام لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد لسمو محافظ الطائف خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شرحًا عن اكتمال الخدمات لمرتادي بيوت الله وجميع المساجد والجوامع بالمحافظة، إضافة إلى اكتمال الخدمات المقدمة والتجهيزات وأعمال الصيانة لمرتادي ميقاتي السيل الكبير ووادي محرم من المعتمرين قاصدي بيت الله الحرام.

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18:09ت م

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