السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بمكة المكرمة يكمل الجاهزية لموسم رمضان



جدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة اليوم، استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ بالعاصمة المقدسة.

واكد مدير الفرع الدكتور مصطفي بلجون أن الخطة تضمنت تهيئة أكثر من 30 مركزا إسعافيا شملت 7 مراكز اسعافية بالحرم المكي الشريف و17 مركزة داخلية و 6 مراكز خارجيه بالإضافة إلى 12 فرقة هايبرد مزودة بـأكثر من 75 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وبقوة بشرية بلغت نحو 787 موظفًا.

وأشار إلى أن الهيئة خصصت كذلك 4 عربات للكوارث و20 دراجة هوائية و7 دراجات نارية بالإضافة إلى 10 عربات جولف لتسهيل نقل الحالات الإسعافية داخل ساحات الحرم.

وفيما يخص المتطوعون بين بلجون أن إدارته أكملت الاستعدادات لتهيئية 900 متطوع ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال الشهر المبارك.

وتهدف خطة الهيئة إلى الاستعداد المبكر لخدمة ضيوف الرحمن وتوظيف كافة الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الاستجابة الإسعافية المثلى عبر خدماتها الطبية والإسعافية الطارئة وتغطية الحرمين الشريفين والساحات المحيطة خلال شهر رمضان، وتفعيل نظام التطوع والاستفادة من مقدرات الوطن الشابة للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية خلال هذا الموسم داخل الحرم المكي الشريف، وكذلك تكثيف الفرق الإسعافية في بعض المواقع المطلوبة في العشرة الأواخر من رمضان والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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17:33ت م

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