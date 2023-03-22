السعودية اليوم / جولات رقابية مكثفة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك في الخفجي



الدمام 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية والتجارية بمحافظة الخفجي، وذلك ضمن استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن الجولات شملت 317 محلاً غذائياً، جرى خلالها تحرير 123 إشعاراً، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية بوزن 156 كجم، كما تم منع 18 عاملاً لا يحملون شهادات صحية لمزاولة النشاط، مشيرةً إلى أن هذه الحملات والجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات التفتيشية المستمرة التي تنفذها الأمانة، على جميع المنشآت الغذائية، ومراكز التسوق، ومنافذ البيع.

وتركزت الجولات على محلات بيع المواد الغذائية؛ بهدف التأكد من جاهزية واستعداد هذه المنشآت لشهر رمضان المبارك، وسلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين، وطريقة حفظها ونقلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على شهادات صحية سارية المفعول، والتي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.

وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون مع مخالفي أنظمة واشتراطات البلدية، خصوصاً فيما يخص سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين، داعيةً الجميع للإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من خلال مركز البلاغات 940.

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17:16ت م

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