السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي وزير البنية التحتية السنغالي



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي وزير البنية التحتية والنقل البري والانفتاح السنغالي آمادو منصور فاي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

ونوّه آمادو بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لنجدة المتضررين والمحتاجين حول أنحاء العالم، منوهًا بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها المركز.

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17:11ت م

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