السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدعو لتعزيز مرونة سلاسل توريد الأدوية



جنيف 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد19 أثرت بشكل كبير على الوصول إلى أدوية الأمراض غير السارية بسبب اضطراب سلاسل الإمدادات، ورغم انتهاء الموجات الشديدة من الوباء لا زال الحصول على تلك الأدوية بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

وقال مدير قسم الأمراض غير المعدية في المنظمة الدكتور بينتي ميكيلسن إن المصابون بالسرطان وأمراض القلب والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة واجهوا صعوبات في الحصول على أدويتهم الروتينية وتعطل علاجهم خلال الوباء، مما قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة.

وشدد على الحاجة الماسة لتحسين شفافية بيئة المعلومات الصيدلانية الشاملة، كأساس للتخطيط للاستجابة للأوبئة، وتحديد نقاط الضعف في سلسلة التوريد العالمية لأدوية الأمراض غير المعدية لإصلاحها، وتقوية وتعزيز أنظمة الأخطار بنقص الأدوية، وبناء المرونة في الإجراءات النظامية وتقليل الحواجز التجارية.

ولفت تقرير للمنظمة صدر اليوم إلى الحاجة لتطوير إستراتيجية طويلة الأجل لتعزيز آليات وصول أدوية الأمراض المزمنة وتسليمها حتى في أوقات الطوارئ، مع التركيز على ضمان توافرها دون انقطاع، إضافة إلى اختبارات التشخيص.

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17:07ت م

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