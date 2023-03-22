شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يرفض مزاملة رونالدو فى النصر.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، يرفض بشكل قاطع فكرة إنتقاله إلى النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعدما تلقي اللاعب عرضا رسميا للإلتحاق إلى صفوف الفريق العالمي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت التقارير، أن أسينسيو يرغب فى الإستمرار داخل الدوريات الأوروبية، حتى فى حالة الرحيل عن الفريق المدريدي وعدم تجديد تعاقده مع الريال.

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب، أن الوجهة القادمة قد تكون صوب الدوري الإنجليزي، بعد فشل محاولات إنضمامه إلى برشلونة خلال المرحلة القادمة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي ينتهي فيه تعاقد اللاعب مع ريال مدريد، فى نهاية الموسم الجاري، مما يسمح له الإنتقال إلى أي فريق فى الصيف بصفقة إنتقال حر.



أرسنال يرصد ضم أسينسيو

وأوضحت بعض المصادر المؤكدة، أن أرسنال أكثر الفرق إهتماما بضم أسينسيو خلال المرحلة القادمة، لذلك فإن الجانرز قد تكون الوجهة الأقرب للنجم الإسباني فى الموسم الجديد.