ثقافي / وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يلتقي مفتي جمهورية بورندي



مكة المكرمة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي بمقر فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة اليوم، سماحة مفتي جمهورية بورندي الشيخ شعبان علي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي والاستفادة من تجربة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال.

ونوه مفتي بوروندي بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، ورعايتها للحرمين الشريفين، وخدمتها لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، مؤكداً أن المملكة بوصفها خادمة للحرمين الشريفين لها مكانتها الخاصة ودورها في كل ما يختص بالشؤون الإسلامية في العالم، كما أشاد بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات وفق رؤية 2030.

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16:41ت م

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