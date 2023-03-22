السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التركية في مجلس الشورى تعقد اجتماعاً مع سفير تركيا لدى المملكة



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا.

وعبر السفير التركي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله-على ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من الدعم والمؤازرة بإرسال المساعدات الإغاثية لمساندة الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له تركيا مؤخراً، وتسخير الجهود كافة، للوقوف مع المحتاجين لتخفيف آثار كارثة الزلزال.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتنميتها، لاسيما العلاقات البرلمانية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي الكبير لما لهما من دور في استكشاف آفاق أوسع لعلاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

يُذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى تعمل على تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزّز علاقات المملكة خارجياً، ويحقق أكبر قدرٍ من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

// انتهى //

16:34ت م

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الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التركية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القنّاص، اجتماعًا مع سفير الجمهورية التركية لدى المملكة فاتح أولوصوي، بحضور أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التركية بالمجلس.وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا.وعبر السفير التركي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله-على ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من الدعم والمؤازرة بإرسال المساعدات الإغاثية لمساندة الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له تركيا مؤخراً، وتسخير الجهود كافة، للوقوف مع المحتاجين لتخفيف آثار كارثة الزلزال.كما جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتنميتها، لاسيما العلاقات البرلمانية.وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي الكبير لما لهما من دور في استكشاف آفاق أوسع لعلاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.يُذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى تعمل على تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزّز علاقات المملكة خارجياً، ويحقق أكبر قدرٍ من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //16:34ت م0133

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