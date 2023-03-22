السعودية اليوم / لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى تعقد اجتماعاً مع عددٍ من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعي تقنية المعلومات والخدمات اللوجستية



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور متعب بن عايد المطيري, ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة, مع عددٍ من مسؤولي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعي تقنية المعلومات والخدمات اللوجستية، وذلك بمقر المجلس بالرياض.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المنشآت العاملة في قطاعي تقنية المعلومات والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث عددٍ من المحاور التي تتعلق بجودة الخدمات المقدمة ، والجوانب التنظيمية التي تدعم نمو واستدامة أعمالها .

كما بحث المجتمعون تطور القطاعين المتسارع ومواكبة هذا التطور، الذي يفتح المجال أمام بروز شركاتٍ جديدةٍ متخصصةٍ، رافدة للاقتصاد الوطني بالخبرات والتقنية والخدمات المتطورة تواكب التحديثات المستمرة التي تحدث في العالم، ممّا يعزّز مكانة المملكة في التصنيف الدولي لممارسة الأعمال ويدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبرنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات.

يذكر أنَّ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المختصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقدم تقاريرها المتضمنة توصياتها ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.

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16:14ت م

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