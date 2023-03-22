السعودية اليوم / مطار أبها الدولي يحصد جائزتين في برنامج التقييم الشامل وتكامل الخدمات التجارية



أبها 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

حصد مطار أبها الدولي جائزة أفضل مطار دولي في برنامج "التقييم الشامل لجودة خدمات المطار لعام ٢٠٢٢م " الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني وذلك للسنة الثانية على التوالي ، كما حصل المطار على جائزة أفضل مطار دولي في تكامل الخدمات التجارية على مستوى المطارات الإقليمية والداخلية، وذلك على هامش الحفل السنوي للمطارات الفائزة في عام 2022م الذي نظمته شركة "تجمع المطارات الثاني".

وأكد مدير المطار المهندس أحمد القحطاني أن الجائزتين تحققت من الجهود المبذولة التي يقدمها جميع الطواقم الفنية والإدارية لخدمة المسافرين من وإلى منطقة عسير، التي تعد من أهم الوجهات السياحية في المملكة والخليج العربي.

وأشار القحطاني إلى أن المطار حظي بتكريم آخر وهو تجديد الرخصة الدولية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من ١٦ فبراير ٢٠٢٣م ، مما يسهم في رفع القيمة السوقية للمطار وجذب شركات الطيران الأجنبية والمستثمرين.

يذكر أنه تم اعتماد وطرح مشروع عاجل لتوسعة صالات السفر بقيمة ٣٠ مليوناً والذي من شأنه تخفيف التكدس للسنوات القادمة.

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16:12ت م

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