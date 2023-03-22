السعودية اليوم / "هيئة تقويم التعليم" تقيم ورشة عمل لمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي مع الجامعات والخبراء المختصين



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم، ورشة العمل الثانية لمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي مع الجامعات والخبراء المختصين، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الورشة إلى تطوير وبناء استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي، وإشراك أصحاب المصلحة للتعرف على مرئياتهم وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتصميم استطلاعات الرأي بما يضمن رفع مستوى الجودة وتعزيز المواءمة مع سوق العمل وتحسين مخرجات التعليم العالي.

وتأتي أهمية الورشة إلى التشاركية والاستفادة من الخبرات والمعارف بهدف التطوير والتحسين المستمر، كما شملت التعريف بمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي، وعرض ومناقشة المنهجية و مقترحات تجويد نتائج الاستطلاعات، وكذلك عرض الاستبانات بهدف أخذ مرئيات الجامعات والجهات ذات العلاقة.

شارك في الورشة عدد من ممثلي وزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان والجامعات الحكومية والأهلية والخبراء المختصين، إضافة إلى عدد من منسوبي الهيئة والمراكز التابعة لها.

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16:04ت م

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