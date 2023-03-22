السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان



المدينة المنورة30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لعام1444 هـ .

وأوضحت أن الأبواب المخصصة لإدخال وجبات الإفطار بالمسجد النبوي للرجال هي الحرم القديم من باب الرحمة، ومن الجهة الجنوبية للأبواب (4-5-37), ومن الجهة الغربية للأبواب (8-11) , ومن الجهة الشرقية للأبواب (34-32), أما الجهة الشمالية فقد حددت الأبواب (21-17-19) .

كما حددت الوكالة الأبواب المخصصة للنساء لدخول وجبات الإفطار من المصلى الشرقي (25-29) ومن المصلى الغربي للأبواب (13-17).

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

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16:04ت م

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