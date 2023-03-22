السعودية اليوم / اكتمال جاهزية المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة في 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، جاهزية المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان المبارك، بكامل الطاقة الاستيعابية وفق منظومة تشغيلية متكاملة.

وأوضح أن الرئاسة حرصت على تهيئة المداخل والممرات في المسجد الحرام، وفتح الطاقة الاستيعابية في التوسعات وأدوار الطواف، وتنفيذ مبادرة معايير الوصول الشامل لتسهيل أداء العبادات لجميع القاصدين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة ، مؤكدًا أن المصليات جاهزة بكل ما تحتاجه من طبعات جديدة من المصاحف الشريف مختلفة الأحجام، تشمل المصاحف العادية، والمصحف الجوامعي، والمصحف ذي الحجم الكبير، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم، ومصاحف "برايل " للمكفوفين، بالإضافة إلى التفاسير الميسرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وبين أن حلقات برنامج تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم زيدت لتصل إلى أكثر من (١٢٧) حلقة خلال الموسم ، وسيشارك مجموعة من أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء، وعشرون من علماء ومدرسي المسجد الحرام، في العديد من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية.

وأفاد بتجهيز (٣٠) مصلى، في الساحات الشمالية (٨) مصليات، والساحات الغربية (٦) مصليات، ومباني الخدمات الدور الأول مصليان، ومباني الخدمات الدور الثاني ٤ مصليات، لافتًا النظر إلى أن الرئاسة خصصت (٢٠) ألف نقطة، لتوزيع أكثر من (٤٠) مليون لتر من ماء زمزم المبارك خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتوفرة لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

وأضاف أن (٣٠) ألف حافظة لماء زمزم المبارك جُهزت ووزعت في جميع أنحاء المسجد الحرام، إضافةً إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية، يقوم بضمان جودتها كادر بشري يبلغ (١٤٢٣) عاملًا؛ لرفع الكفاءة وتعزيز الجودة في تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن الرئاسة تستثمر تقنية الروبوت لتقديم ماء زمزم المبارك، والعربات الذكية التي يصل عددها إلى (٨٠) عربة ذكية لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام، وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف، وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية، كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز، وموقع المكبرية، ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصليات الرجالية والنسائية، وستوفر (٢٥٠) شنطة متنقلة لعبوات ماء زمزم المبارك لتقديمها لقاصدي البيت العتيق.

// انتهى //

16:02ت م

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