السعودية اليوم / فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات



حائل 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

شهد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل، توقيع عدد من الاتفاقيات, حيث وُقعت الاتفاقية الأولى بين الفرع وأمانة المنطقة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والأفكار التطويرية وإقامة مبادرة " مشتركة " في مواقع تابعة للأمانة وتوفير الخدمات اللازمة وتفعيل المبادرات في الأيام العالمية.

وشملت الاتفاقية الثانية بين مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة ومؤسسة مطاليع لتنظيم الرحلات يتم خلالها تقديم الدعم والمساهمة في تنظيم الحفلات والمناسبات للمكتب.

وجاءت الاتفاقية الثالثة بين مكتب الضمان الاجتماعي ومدارس أوائل المملكة يتم خلالها توفير الفرص الوظيفية لمستفيدي الضمان، فيما كانت الاتفاقية الرابعة بين دار الملاحظة الاجتماعية بحائل وجمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين بالمنطقة وذلك لإقامة اللقاءات التوعوية واختيار الأخصائيين والمدربين والمحاضرين والحرص على مناسبة الموضوعات المطروحة للنزلاء.

وكانت الاتفاقية الخامسة بين دار الرعاية الاجتماعية للمسنين ومجمع ابن سينا الطبي, كما وقعت الدار اتفاقية مع جمعية أفق للعناية بالصحة النفسية العلاج والإرشاد والدعم النفسي الجماعي والفردي لتقديم جميع خدمات الجمعية للدار.

عقب ذلك دشن مدير فرع الوزارة الفريق التطوعي الخاص بمركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام "قمم"، مؤكدًا أن هذا التدشين يهدف إلى تحقيق مستهدفات التطوع وأن يكون العمل محوكمًا يتماشى مع رؤية منصة العمل التطوعي.

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15:57ت م

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