السعودية اليوم / "اليوم العالمي للمياه".. تعزيز ورفع لأساليب التوعية للحفاظ على الاستدامة البيئية



جدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

تنهض المملكة بمشروعات المياه على مختلف الأصعدة، وتعزيز الشراكة المجتمعية؛ في ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع للمحافظة على المياه وحسن استخدامها؛ حفاظاً على الاستدامة البيئية؛ ويصادف اليوم العالمي للمياه 2033 الـ22 من مارس من كل عام وتعود فكرته إلى عام 1992م، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في العاصمة الأرجنتينية ريو دي جانيرو؛ حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 22 مارس من كل عام يوماً عالمياً للمياه.

من جانبها نظمت المؤسسة العامة للري؛ اليوم عدداً من الفعاليات تضمنت أركاناً تفاعلية للتعريف بأنظمة الري والتوعية بأساليب الترشيد في استخدام المياه، إضافة إلى محاضرة بعنوان "دور النشأ في تحقيق الاستدامة البيئية"؛ حيث يأتي تنظيم هذه الفعاليات؛ انطلاقاً من رؤيتها المراعية للتميز في إدارة وتطوير قطاع الري في المملكة بما يحقق الاستدامة من خلال تعزيز الكفاءة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

في حين تشارك المملكة العربية

وتُعد المملكة مساهماً رئيساً في تقديم المساعدات الإنمائية للعديد من هذه البلدان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030؛ فيما كانت الأمم المتحدة؛ قد دعت إلى عقد هذا المؤتمر الذي تتشارك في استضافته حكومتا طاجيكستان وهولندا، بعد آخر مؤتمر عقد في عام 1977م، بهدف التسريع في اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعالجة أزمة المياه العالمية، التي لا تـزال العديـد مـن القضـايا التـي نوقشـت فـي ذلك العام دون حل؛ حيث يسعى المؤتمر إلى التأكد من الوفاء بالوعود التي قطعتها الدول لوضع حلول فعالة لأزمات المياه حول العالم.

يذكر أن المؤسسة العامة للري؛ تتولى إدارة نشاط الري في عموم المملكة وتقوم بتشغيله وتطويره وتنقل اليها جميع المسئوليات والمهام المتعلقة بالري، وكذلك الجهات الحكومية العاملة في مجال الري مثل الإدارة الوطنية للري التي كانت تتبع لوكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث تهدف لتعظيم إنتاجية الموارد في قطاع الري "المياه والأرض والطاقة"، وزيادة تغطية ونوعية خدمات الري في جميع أنحاء المملكة؛ مع المحافظة على الموارد المائية والتوسع في الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية.

// انتهى //

15:52ت م

0112



جدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واستنهض المملكة بمشروعات المياه على مختلف الأصعدة، وتعزيز الشراكة المجتمعية؛ في ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع للمحافظة على المياه وحسن استخدامها؛ حفاظاً على الاستدامة البيئية؛ ويصادف اليوم العالمي للمياه 2033 الـ22 من مارس من كل عام وتعود فكرته إلى عام 1992م، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في العاصمة الأرجنتينية ريو دي جانيرو؛ حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 22 مارس من كل عام يوماً عالمياً للمياه.من جانبها نظمت المؤسسة العامة للري؛ اليوم عدداً من الفعاليات تضمنت أركاناً تفاعلية للتعريف بأنظمة الري والتوعية بأساليب الترشيد في استخدام المياه، إضافة إلى محاضرة بعنوان "دور النشأ في تحقيق الاستدامة البيئية"؛ حيث يأتي تنظيم هذه الفعاليات؛ انطلاقاً من رؤيتها المراعية للتميز في إدارة وتطوير قطاع الري في المملكة بما يحقق الاستدامة من خلال تعزيز الكفاءة والمحافظة على الموارد الطبيعية.في حين تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري؛ من خلال وفد يمثل من قطاع المياه بالمملكة؛ وذلك بتقديم عددٍ من الجلسات العامة والاجتماعات خلال المؤتمر؛ تسلط الضوء على تجربة المملكة في السنوات الخمس الأخيرة في الاستدامة المائية، ومن المتوقع، خلال المؤتمر الإعلان عن مبادرات جديدة للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه أقل البلدان نمواً.وتُعد المملكة مساهماً رئيساً في تقديم المساعدات الإنمائية للعديد من هذه البلدان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030؛ فيما كانت الأمم المتحدة؛ قد دعت إلى عقد هذا المؤتمر الذي تتشارك في استضافته حكومتا طاجيكستان وهولندا، بعد آخر مؤتمر عقد في عام 1977م، بهدف التسريع في اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعالجة أزمة المياه العالمية، التي لا تـزال العديـد مـن القضـايا التـي نوقشـت فـي ذلك العام دون حل؛ حيث يسعى المؤتمر إلى التأكد من الوفاء بالوعود التي قطعتها الدول لوضع حلول فعالة لأزمات المياه حول العالم.يذكر أن المؤسسة العامة للري؛ تتولى إدارة نشاط الري في عموم المملكة وتقوم بتشغيله وتطويره وتنقل اليها جميع المسئوليات والمهام المتعلقة بالري، وكذلك الجهات الحكومية العاملة في مجال الري مثل الإدارة الوطنية للري التي كانت تتبع لوكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث تهدف لتعظيم إنتاجية الموارد في قطاع الري "المياه والأرض والطاقة"، وزيادة تغطية ونوعية خدمات الري في جميع أنحاء المملكة؛ مع المحافظة على الموارد المائية والتوسع في الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية.// انتهى //15:52ت م0112

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "اليوم العالمي للمياه".. تعزيز ورفع لأساليب التوعية للحفاظ على الاستدامة البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.