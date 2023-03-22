السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وذلك لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ورحب معاليه، بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي يزور الرياض للمشاركة في أعمال اجتماع المجلس الوزاري الـ155 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر الاستقبال، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

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15:49ت م

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