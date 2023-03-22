السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يرأس اجتماعا لبحث تطوير وادي العرج بالمحافظة



الطائف 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اجتماعا لبحث تطوير وادي العرج, بحضور منسوبي أمانة المحافظة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الطائف والغرفة التجارية الصناعية وعدد من الجهات ذات العلاقة.

واستمع سمو محافظ الطائف من ممثلي الجهات لشرح عن سبل تأهيل وتطوير الوادي والاستفادة منه في الجوانب الصديقة للبيئة، الجوانب الزراعية، والتجميلية التي تمثل عنصرا، رئيسا وهاما في الوصول إلى جودة الحياة، وطرق تهيئة الوادي وتنظيمه وإعادة جريان الوادي لمساره الطبيعي كمصرف للمياه، ومحضن لأنماط متنوعة، من الحياة الطبيعية من النباتات والطيور.

يذكر أن وادي العرج يمتد على طول 47 كيلا من حي جبرة السكني وصولا إلى شمال المحافظة.

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15:46ت م

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